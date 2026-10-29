80. godišnjica izgradnje Omladinske pruge Brčko–Banovići: Izložba fotografija, promocija knjige i putovanje svečanim vozom

Ove godine obilježava se 80 godina od izgradnje Omladinske pruge Brčko-Banovići. Manifestacija počinje 02. Novembra u Brčkom a završava 08. Novembra u Tuzli.

U srijedu, 04.10. u 18 sati u Srebreniku (Dom Kulture) je izložba Arhiva TK-a „Historijska pruga kroz historijske izvore“, u kojoj će biti predstavljene fotografije i dokumenata vezana za početak gradnje prve Omladinske pruge u Jugoslaviji.

Nakon izložbe isti dan će se upriličiti i promocija knjige o izgradnji pruge, „Prva omladinska pruga: između mita i stvarnosti“, autora Najila Kurtića. U subotu, 07. Novembra oko 10 sati u željezničku stanicu Srebrenik će iz pravca Banovića ući stara lokomotiva parnjača sa desetak vagona i oko 1000 putnika.

Svečani voz će se u Srebreniku zadržati pola sata i nakon toga nastaviti putovanje do Brčkog. Oko 15 sati će voz u povratku ponovo proći kroz našu željezničku stanicu, nastavljajući putovanje prema Banovićima .

Centralni događaj obilježavanja jubileja bit će organiziran 7. novembra, na dan kada je 1946. godine završena izgradnja pruge duge 92 kilometra. Oko 62.000 omladinaca izgradilo je ovu prugu za svega šest mjeseci, ostavljajući značajan trag u historiji poslijeratne obnove i omladinskog radnog angažmana u tadašnjoj Jugoslaviji.

Tim povodom, građanima će biti omogućeno besplatno putovanje svečanim vozom na relaciji Banovići–Brčko. Prema najavi, kompoziciju će činiti devet putničkih vagona.

Program obilježavanja 80. godišnjice izgradnje Omladinske pruge Brčko–Banovići bit će završen 8. novembra svečanom akademijom.