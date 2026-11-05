Danas isplata penzija u FBiH: Iznosi zavise od staža i datuma odlaska u penziju

U skladu sa Zakonom o PIO/MIO, penzije za oktobar bit će isplaćene danas putem Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok najviša penzija iznosi 3.461,14 KM.

Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81. stava 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o PIO/MIO (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 6/26), za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, iznosi 752,03 KM (724,36 + 3,82 % = 752,03).

Na osnovu navedenog:

Najniža penzija za manje od 20 godina penzijskog staža, odnosno 60 posto osnovice, iznosi 451,22 KM.

Najniža penzija za 20 i više, a manje od 25 godina penzijskog staža, odnosno 65 posto osnovice, iznosi 488,82 KM.

Najniža penzija za 25 i više, a manje od 30 godina penzijskog staža, odnosno 70 posto osnovice, iznosi 526,42 KM.

Najniža penzija za 30 i više, a manje od 35 godina penzijskog staža, odnosno 75 posto osnovice, iznosi 564,02 KM.

Najniža penzija za 35 i više, a manje od 40 godina penzijskog staža, odnosno 85 posto osnovice, iznosi 639,23 KM.

Najniža penzija za 40 i više godina penzijskog staža, odnosno 95 posto osnovice, iznosi 714,43 KM.

Invalidska i porodična penzija (nakon smrti aktivnog osiguranika), u smislu člana 81. stava 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, od 1. januara 2026. godine iznose:

Najniža invalidska penzija iznosi 676,83 KM.

Najniža porodična penzija iznosi 676,83 KM.

Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja, utvrđen je u iznosu od 874,62 KM.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica), izmjenama navedenih propisa koje se primjenjuju od 1. januara 2026. godine, utvrđena je u iznosu od 692,23 KM.

Prosječna samostalna penzija za oktobar iznosi 886,33 KM.

Penziju za oktobar primit će ukupno 474.304 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 374,8 miliona KM