Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je 15 krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 65 pregleda, 3 kućne posjete i 3 terenske intervencije, 3 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 5 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika danas, utorak (03.11.):

– u naseljima: Okresanica, Lipici, Ravnuše, Gornji Srebrenik, Donji Srebrenik, Ćojluk, Sofići, Polje, te u ulicama: Mehmeda Ibrahimovića, Posavskog odreda, Meše Selimovića, Mehmeda Spahe, Ismeta Ahmetovića, 16. Muslimanske brigade, Hazima Fazlića, Džemaludina efendije Čauševića, Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića-Benka, Majevička i Vahida Ibrića u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: Reufa Hodžića, 21.Divizije i Muhsina Rizvića u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, četiri djevojčice i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i dva dječaka.

VRIJEME – Danas oblačno i kišno u Srebreniku, uz maksimalnu temperaturu od 8 stepeni Celzijusa.