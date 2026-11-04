Servisne informacije: I danas planska isključenja električne energije u Srebreniku

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir je narušen 2 puta, evidentirano je 16 krivičnih djela, dogodilo se ukupno 11 saobraćajnih nezgoda, od čega 7 saobraćajnih nezgoda u kojima je 12 lica zadobilo tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 63 pregleda, 1 kućna posjeta i 2 terenske intervencije, 5 pacijenta je, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 4 tehničke intervencije na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika danas, srijeda (04.11.):

– u naseljima: Sladna, Vikale, Ibrići, Gulami, Salihbašići, Falešići, Brda, Brnčani, Čekaniči Donji, Čekanići Gornji, Gornji Moranjci Mahala, Murati, Gornji Moranjci Bošnjaci, Omerbašići i dio Babunovića u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

– u naseljima: Kiseljak, Kiseljak novo naselje, Kiseljak Buljubašići, Sječe i Markuše u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, četiri djevojčice i dva dječaka.

VRIJEME – Jutro oblačno, trenutna temperatura 7, maksimalna dnevna 8 stepeni Celzijusa.