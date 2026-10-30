Jutros otvoren GP Gradiška – Stara Gradiška

Granični prijelaz Gradiška – Stara Gradiška otvoren je za saobraćaj jutros u 08.00 sati, saopćeno je iz Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH).

Na tom graničnom prijelazu bit će dozvoljen međunarodni promet putnika, i to putničkih motornih vozila, autobusa i praznih teretnih motornih vozila.

Iz UIO BiH napominju da na tom graničnom prijelazu neće biti dozvoljen promet komercijalnih roba.

Pozivaju građane, prijevoznike i sve druge učesnike u saobraćaju da prilikom planiranja putovanja uzmu u obzir navedene informacije i poštuju propisani režim saobraćaja na tom graničnom prijelazu.

Otvaranjem tog graničnog prijelaza, od danas će u funkciji biti dva granična prijelaza na području Gradiške – Gradiška – Stara Gradiška i Gradiška Novi most – Gornji Varoš.

Uprava za indirektno oporezivanje očekuje da će se stavljanjem u funkciju oba granična prijelaza rasteretiti saobraćaj i smanjiti gužve na sjeveru Bosne i Hercegovine, te olakšati međunarodni putnički saobraćaj, saopćeno je iz te uprave.