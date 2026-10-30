Policijska uprava Srebrenik obavještava vozače motornih vozila da je, u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, u periodu od 1. novembra 2026. godine do 1. aprila 2027. godine obavezno posjedovanje i korištenje propisane zimske opreme na vozilima.
Zimska oprema za motorna vozila obuhvata zimske pneumatike na svim točkovima, s oznakama MS, M+S, M&S ili 3PMSF, uz propisanu dubinu gazećeg sloja, ili ljetne pneumatike na svim točkovima s minimalnom dubinom profila od 4 mm, uz posjedovanje odgovarajućih lanaca za snijeg koji se postavljaju na pogonske točkove prema potrebi.
S obzirom na promjenjive vremenske uslove tokom zimskog perioda, Policijska uprava Srebrenik apeluje na sve vozače da pravovremeno pripreme svoja vozila, provjere tehničku ispravnost i stanje pneumatika te prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Poseban oprez preporučuje se prilikom vožnje na mokrim, klizavim i zasniježenim kolovozima, uz obavezno održavanje sigurnosnog odstojanja i poštivanje saobraćajnih propisa.
Pravovremena priprema vozila i odgovorno ponašanje u saobraćaju značajno doprinose smanjenju rizika od saobraćajnih nezgoda i povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
Policijska uprava Srebrenik poziva sve učesnike u saobraćaju da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnijem odvijanju saobraćaja tokom predstojećeg zimskog perioda.
Od 1. novembra obavezna upotreba zimske opreme na vozilima
Policijska uprava Srebrenik obavještava vozače motornih vozila da je, u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, u periodu od 1. novembra 2026. godine do 1. aprila 2027. godine obavezno posjedovanje i korištenje propisane zimske opreme na vozilima.