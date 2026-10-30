Od 1. novembra obavezna upotreba zimske opreme na vozilima

Policijska uprava Srebrenik obavještava vozače motornih vozila da je, u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, u periodu od 1. novembra 2026. godine do 1. aprila 2027. godine obavezno posjedovanje i korištenje propisane zimske opreme na vozilima.

Zimska oprema za motorna vozila obuhvata zimske pneumatike na svim točkovima, s oznakama MS, M+S, M&S ili 3PMSF, uz propisanu dubinu gazećeg sloja, ili ljetne pneumatike na svim točkovima s minimalnom dubinom profila od 4 mm, uz posjedovanje odgovarajućih lanaca za snijeg koji se postavljaju na pogonske točkove prema potrebi.

S obzirom na promjenjive vremenske uslove tokom zimskog perioda, Policijska uprava Srebrenik apeluje na sve vozače da pravovremeno pripreme svoja vozila, provjere tehničku ispravnost i stanje pneumatika te prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Poseban oprez preporučuje se prilikom vožnje na mokrim, klizavim i zasniježenim kolovozima, uz obavezno održavanje sigurnosnog odstojanja i poštivanje saobraćajnih propisa.

Pravovremena priprema vozila i odgovorno ponašanje u saobraćaju značajno doprinose smanjenju rizika od saobraćajnih nezgoda i povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

Policijska uprava Srebrenik poziva sve učesnike u saobraćaju da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnijem odvijanju saobraćaja tokom predstojećeg zimskog perioda.