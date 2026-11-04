CIK BiH: Pojašnjenja oko zamrzavanja mandata

Centralna izborna komisija BiH dala je pojašnjenja vezano za novu praksu zamrzavanja mandata, koja je uvedena nakon što je bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo izmjene Izbornog zakona.

– Lice koje je na Općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine izabrano u zakonodavni organ bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, a nosilac je izvršne funkcije iz člana 1.1a stav (2) Izbornog zakona BiH, i koje odluči da svoju izvršnu funkciju nastavi obavljati do imenovanja drugog lica na istu izvršnu funkciju, dužno je u roku od sedam dana tj. do 10. 11. 2026. godine do 16.00 sati lično ili putem svog zakonskog opunomoćnika, u sjedište CIK-a BiH na protokol, dostaviti Izjavu o prihvatanju mandata, zajedno sa Zahtjevom za stavljanje tog mandata u mirovanje. Uz ove akte dužno je dostaviti i akt o imenovanju na izvršnu funkciju (fotokopija). Navedena lica nisu dužna na obrascu Zahtjeva za stavljanje mandata u mirovanje osigurati potpis predsjedavajućeg ili sekretara zakonodavnog organa u koji su izabrana – naveli su iz CIK-a.

Naveli su da lice koje je nosilac izvršne funkcije iz člana 1.1a stav (2) Izbornog zakona BiH i koje podnese ostavku na tu izvršnu funkciju kako bi prihvatilo mandat u zakonodavnom organu bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, a de facto nastavi obavljati izvršnu funkciju u tzv. tehničkom mandatu, bit će istekom roka za stavljanje mandata u mirovanje u nespojivoj funkciji, kako je to propisano članom 1.8 stav (4) Izbornog zakona BiH.

– Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji je osvojio mandat u Predstavničkom domu PS BiH ili u drugom zakonodavnom organu bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini dužan je postupiti shodno odredbi člana 1.8 stav (2) Izbornog zakona BiH, odnosno dužan je u roku od tri dana tj. do 06. 11. 2026. godine do 16.00 sati u pisanoj formi dostaviti obavijest kojom će CIK BiH obavijestiti za koji se mandat odlučio. Ukoliko delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ne dostavi ovu obavijest CIK-u BiH u navedenom zakonskom roku, mandat osvojen na Općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine neće mu biti dodijeljen – ističu iz CIK-a.

Pojašnjavaju da je osoba koja je izabrana u zakonodavni organ bilo kojeg nivoa vlasti u BiH, a ne obavlja izvršnu funkciju, dužna Izjavu o prihvatanju mandata dostaviti lično ili putem opunomoćenog zastupnika na protokol CIK-a BiH ili putem zakonodavnog organa u koji je izabrano u roku od sedam dana od dana potvrđivanja rezultata izbora, tj. do 10. 11. 2026. godine u 16.00 sati.

– Ukoliko se Izjava dostavlja putem zakonodavnog organa, zakonodavni organ će odmah nakon isteka roka prikupljene Izjave odmah dostaviti CIK-u BiH – istakli su iz Centralne izborne komisije BiH.