Zločin u Sarajevu: Punac usmrtio zeta u Starom Gradu

U sarajevskoj općini Stari Grad sinoć je ubijen 28-godišnji muškarac, a policija je uhapsila osobu osumnjičenu za ovo krivično djelo.

Policijski službenici Policijske uprave Stari Grad lišili su slobode M. K., rođenog 1979. godine u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo na štetu H. B., rođenog 1998. godine, također iz Sarajeva.

Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo sinoć je u 22.50 sati obaviješten da je u ulici Ablagijin sokak jedna osoba povrijeđena nožem.

Raport saznaje da je punac izbo nožem zeta. Navodno su se prije toga sukobili. Dolaskom policije na lice mjesta, 28-godišnjak već je bio mrtav.

Policijski službenici su izlaskom na mjesto događaja potvrdili navode iz prijave, dok je ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo konstatovao smrt povrijeđenog muškarca.

IZVOR:RAPORT