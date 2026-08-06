Zbog velikih vrućina povećan broj požara u TK

Visoke temperature i dugotrajan toplotni talas doveli su do povećanog broja požara u TK, zbog čega su vatrogasne jedinice tokom proteklog dana intervenisale na više lokacija širom kantona.

Najzahtjevnija situacija zabilježena je na području općine Kladanj, gdje na lokalitetu Pauč i dalje traje borba sa šumskim požarom. Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Kladanj, zaposlenici JP Šume TK uz pomoć teške mehanizacije uspjeli su iskopati zaštitni kanal kako bi spriječili dalje širenje vatre. U gašenju učestvuju i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj sa dva vozila. Požar je zahvatio oko osam hektara šume, a očekuje se da će tokom dana biti stavljen pod kontrolu i ugašen.

Na području grada Lukavca vatrogasci su gasili šumski požar u Mjesnoj zajednici Bokavići, na lokalitetu Halilagići. Vatra je zahvatila oko tri duluma šume, a na intervenciji su bila angažovana tri vatrogasca sa dva vozila.

U Gradačcu je požar izbio u naselju Vidi I, gdje su gorjeli nisko rastinje, voćnjak i šuma. Intervencija je trajala više od tri sata, od 17:20 do 20:30 sati. U gašenju je učestvovalo osam vatrogasaca sa dva vozila, uz pomoć deset mještana.

Vatrogasna jedinica Srebrenika imala je dvije intervencije. U naselju Brezje, na području Mjesne zajednice Gornja Tinja, gorjelo je nisko rastinje na površini od oko 2,5 duluma, dok je druga intervencija zabilježena u Mjesnoj zajednici Lušnica, gdje je gorjela divlja deponija otpada.

Dvije intervencije imali su i tuzlanski vatrogasci. Požari niskog rastinja izbili su u naseljima Ševar i Seljublje, a oba su uspješno lokalizovana.

Meteorolozi za danas najavljuju vrhunac aktuelnog toplotnog talasa, uz dnevnu temperaturu od oko 36 stepeni Celzijusa u hladu. Upravo ovakvi vremenski uslovi značajno povećavaju rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom prostoru.

Nadležne službe pozivaju građane na maksimalan oprez, da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju korov i biljni otpad, te da opuške cigareta i drugi zapaljivi materijal ne bacaju u prirodu. Svaki uočeni požar potrebno je odmah prijaviti vatrogascima ili na broj 121.