Isplata julskih penzija u FBiH počinje 5. augusta uz povećanje od 3,5 posto

Isplata julskih penzija u FBiH počinje u srijedu, 5. augusta, a korisnicima će primanja biti uvećana za 3,5 posto na osnovu odluke o akontativnom usklađivanju.

Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine nakon povećanja će iznositi 690 KM, dok je ranije iznosila 666 KM.

Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje pojasnili su da je riječ o privremenom, akontativnom usklađivanju. Ukoliko konačna stopa, nakon objave statističkih podataka, bude viša od 3,5 posto, penzionerima će razlika biti isplaćena naknadno, retroaktivno od julske penzije.

Zagarantovana penzija povećana je na 823 KM, dok će najviša penzija iznositi 3.450 KM. Prosječna samostalna penzija za juli u Federaciji BiH iznosit će 881 KM.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili tokom 2026. godine primjenjuje se novi način obračuna koji zavisi od dužine penzijskog staža. Najniži iznosi kreću se od 449 KM za osobe sa manje od 20 godina staža, do 712 KM za korisnike sa 40 i više godina staža.

Korisnicima koji su pravo ostvarili prema posebnim propisima, među kojima je i boračka populacija, najniža penzija također će iznositi 690 KM.

Isplata julskih penzija u FBiH obuhvatit će ukupno 471.578 korisnika, a za ovu namjenu osigurano je 370,17 miliona KM.