Petak, 5 Septembra, 2025
Danas isplata penzija u Federaciji BiH, najniža 599 KM, najviša 2.996 KM

Penzije za august bit će isplaćene danas, 5. septembra, preko jedinstvenog računa trezora Federacije BiH, a u skladu sa Zakonom o PIO.

Najniža penzija za august iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, saopćio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je na isplati za august 372.364, iznosi 760,64 KM.

Penziju za august primit će ukupno 460.260 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose otprilike 313 miliona KM.

