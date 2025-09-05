Stiže novi Zakon o PIO, očekuje se značajniji rast penzija

Dobra vijest za penzionere u Federaciji, koji su godinama čekali izmjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Izmjene su u proceduri i trebale bi donijeti više penzije, pravedniji sistem, te usklađivanje s troškovima života.

Penzije za august bit će isplaćene danas, 5. septembra peko jedinstvenog računa trezora Federacije BiH, a u skladu sa Zakonom o PIO.

Najniža penzija za august iznosi 599,28 KM, zajamčena 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, saopćio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je na isplati za august 372.364, iznosi 760,64 KM.

Penziju za august primit će ukupno 460.260 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 313 miliona KM.

Izmjene Zakona o PIO-u u proceduri

Dobra vijest za penzionere u Federaciji, koji su godinama čekali izmjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Izmjene su u proceduri i trebale bi donijeti više penzije, pravedniji sistem, te usklađivanje s troškovima života, javlja FTV.

Sedam godina od donošenja Zakona, u proceduri izmjene koje će, kako sada stvari stoje, ispuniti gotovo sve zahtjeve penzionera i dovesti do njihovog boljeg statusa. Zvanični rok upućivanja u parlamentarnu proceduru, ipak, još nije poznat.

“Zakon je tek upućen u proceduru na nadležna mišljenja. Ovdje je najvažnije da se uradi fiskalna procjena i da se tačno izračuna koliko će sam zakon koštati. Opredjeljenje Vlade je da će se ispraviti nepravda koja je bila učinjena prema penzionerima”, istakao je Adnan Delić, ministar rada i socijalne politike (NiP).

Šta se mijenja

Usklađivanje penzije ubuduće bi trebalo umjesto jednom, biti dva puta godišnje na način da će i formula obračuna biti drugačija. Povećanje je do sada bilo uslovljeno indeksom rasta cijena i stopom rasta BDP-a, u omjeru 50-50.

Ubuduće, rast BDP trebao bi biti zamijenjen visinom prosječne plate, a omjer nje i indeksa rasta cijena bit će 60-40, ovisno od toga koji faktor u tom trenutku bude povoljniji po penzionere.

“Sada se desilo da uz puno uvažavanje radnika i ostalih radnih ljudi koji su angažovani, sa svojim platama prate troškove života, samo su penzioneri bili hendikepirani i ovisili od rasta bruto domaćeg proizvoda, što nas je zavlačilo u sve veću bijedu i krizu”, kazao je Redžo Mehić, predsjednik Udruženja penzionera FBiH.

Zahtjev penzionera za vanredno povećanje zasad nije uvažen. Oni se nadaju da će Vlada barem ostaviti mogućnost da im u vanrednim okolnostima i kada to finansije dozvoljavaju, bude isplaćena jednokratna pomoć.

Obračun minimalne penzije

Novina je i obračun minimalne penzije, koji više neće podrazumijevati da 15 godina staža bude jednako iznosu minimalne penzije. Ministar Delić poručuje da gubitka stečenih prava neće biti.

“Penzija je pravo koje je zasnovano na radnom pravu, nije nikakva socijalna kategorija, što mnogi ljudi miješaju. U novom zakonu ćemo tretirati pitanje zarađenih penzija. Oni koji nemaju 40 godina stzaža, neće moći imati penziju kao oni koji imaju 40 godina staža”, poručuje Delić.

“Osim porodične i invalidske, koja se nikad ne bi dirala, bila bi u visini najniže i ne bi mogla smanjiti, sve druge penzije da budu tolike koliko su zarađene”, naveo je Mehić.

Prošle godine, Vlada Federacije je na ime razlike za penzije iz budžeta izdvojila više od 320 miliona maraka, a iznos će ove godine biti znatno viši.