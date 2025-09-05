Od 1. oktobra vozači iz BiH u EU neće više biti turisti?

Evropska komisija bi 10. septembra na sastanku u Beogradu trebalo da donese rješenje za sve prevoznike u regionu.

Naime, tada bi, kako “Nezavisne novine” saznaju, trebalo da dođe do odluke Evropske komisije prema kojoj bi trebalo da počne primjena AETR sporazuma u svim državama koje nisu u Evropskoj uniji, odnosno da je vozač iz BiH radnik zaposlen u transportnoj kompaniji iz naše države, a nije turista.

Potvrdio je ovo za “Nezavisne novine” Velibor Peulić, glavni koordinator Konzorcijuma “Logistika BiH”, rekavši da očekuje da primjena AETR sporazuma počne od 1. oktobra.

“Mi smo još 14. decembra prošle godine, zajedno sa regionalnim partnerima od Bosfora do Une, potpisali memorandum. Znači sa prevoznicima od Turske do BiH, a tu je riječ o 3,5 miliona voznih jedinica koje su u Evropi svaki dan. Zajedno sa njima ćemo se u Beogradu 10. septembra sastati sa predstavnicima Evropske komisije i predstaviti im šta znači 60 miliona tona robe dnevno. Po svim signalima koje imamo, uvažiće se pravilo AETR sporazuma. Znači, vozači iz BiH bi po tom sporazumu mogli boraviti 2.160 časova u EU u smislu boravka i odmora i nama je to dovoljno jer ne prelazimo 1.000 sati u šest mjeseci. Očekujemo da primjena počne od oktobra, da se zna da je vozač zaposleni radnik u transportnoj kompaniji iz BiH, a nije turista ili terorista”, objasnio je Peulić.

Podsjetio je da u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji piše da će se izvesti eliminacija svakog oblika diskriminacije nakon što država potpiše taj sporazum, a BiH je taj sporazum potpisala.

“Republika Albanija je na temelju tih članova zakona već sedam, osam godina eliminisala sve te diskriminacije, a mi smo ubijeđeni da će se i nama to omogućiti. Mi smo ostali posljednja zemlja koja plaća neke takse bez razloga, a potpisano je u sporazumu da je to riješeno. I ministar finansija Amidžić će svoj dio obaveza ispuniti, to jest biće obaviještene zemlje poput Slovenije, Austrije, Mađarske o povratu PDV-a za domaće prevoznike. Ministar Forto je završio svojih 11 obaveza, ima tu još nekih stvari, ali skoro sve je ispunjeno”, dodao je Peulić.

Prema njegovim riječima, prethodnih dana su usaglasili stavove sa predsjednicima vlada Republike Srpske i Federacije BiH.

“Organizovali smo i prvi sastanak svih inspekcija u BiH. Tu su bili predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove, inspektorati RS i Brčko distrikta, Ured za veterinarstvo BiH, fitosanitarne inspekcije. Sastanak je prošao uspješno. Svi problemi koje smo imali sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH su obavezujući. Mi ćemo sadržaj razmijeniti u smislu memoranduma. Tako će 18. septembra u svakoj voznoj jedinici biti sadržaj potpisanog memoranduma, to jest svih inspekcijskih tijela, dvije entitetske vlade, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. To je za nas za 60 odsto manje zadržavanje na granici”, istakao je Peulić.

Podsjećamo, prevoznici širom Bosne i Hercegovine su u ponedjeljak blokirali putne pravce i granične prelaze zbog neispunjenja njihovih zahtjeva.

Oni su blokirali sve lance snabdijevanja skoro dva dana, da bi ih u srijedu, nakon niza razgovora sa raznim nivoima vlasti, odblokirali.

Prvi zahtjev je ukidanje diskriminacije u Evropskoj uniji, pravilo prema kojem strani državljani mogu boraviti unutar EU ukupno 90 dana u periodu od 180 dana.

Zahtjevi su bili i finansijsko rasterećenje prevoznika – povrat 50 odsto akcize, 50 odsto popusta na putarine i status izvoznika usluga, ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura.