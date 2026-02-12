Četvrtak, 12 Februara, 2026
Danas isplate porodiljama, jednokratne pomoći i troškova boravka u vrtićima

By admin
41

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona će danas 12.02.2026. godine (četvrtak) izvršiti isplatu sljedećeg oblika socijalnog davanja:

novčana naknada porodiljama koje nisu u radnom odnosu u ukupnom iznosu od 1.901.975,00 KM
novčana naknada porodiljama koje su u radnom odnosu u ukupnom iznosu od 60.209,00 KM,
Po osnovu dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dana 12.02.2026. godine.
Ministarstvo će danas izvršiti isplatu sljedećeg oblika socijalnog davanja:

jednokratna novčana pomoć
troškovi boravka u predškolskoj ustanovi

