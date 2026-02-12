Četvrtak, 12 Februara, 2026
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Danas počinje manifestacija “Dani Povelje 2026.”

By admin
0
18

Večeras u 19:00 sati projekcijom filma „Bosanski vitez“ svečano započinje manifestacija “Dani Povelje 2026” u Srebreniku.
Film, u režiji Tarika Hodžića i produkciji Adnana Ćuhare, jedan od najgledanijih naslova Sarajevo Film Festivala, stiže pred publiku u našem gradu.
Riječ je o filmskom ostvarenju koje na poetičan, vizuelno impresivan i istraživački način, kroz priču Seada Delića, propituje porijeklo Bosanaca, identitet naroda i bogatu kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine.
Film donosi spoj historije i savremene filmske tehnologije, evocirajući prošla vremena kroz impresivne scene, uključujući i prikaze kraljevskih gradova Srebrenika i Bobovca, koji oživljavaju duh srednjovjekovne Bosne.
Pozivamo sve građane da nam se pridruže i zajedno otvorimo Dane Povelje uz filmsku priču o našoj historiji i identitetu.
Dobro došli!

Prethodni članak
Hrabra Nadja Bešić (12) pobijedila je rak: Danas je bh. reprezentativka koja skuplja medalje sa balkanskih takmičenja
Naredni članak
Danas isplate porodiljama, jednokratne pomoći i troškova boravka u vrtićima
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a