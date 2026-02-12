Danas počinje manifestacija “Dani Povelje 2026.”

Večeras u 19:00 sati projekcijom filma „Bosanski vitez“ svečano započinje manifestacija “Dani Povelje 2026” u Srebreniku.

Film, u režiji Tarika Hodžića i produkciji Adnana Ćuhare, jedan od najgledanijih naslova Sarajevo Film Festivala, stiže pred publiku u našem gradu.

Riječ je o filmskom ostvarenju koje na poetičan, vizuelno impresivan i istraživački način, kroz priču Seada Delića, propituje porijeklo Bosanaca, identitet naroda i bogatu kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine.

Film donosi spoj historije i savremene filmske tehnologije, evocirajući prošla vremena kroz impresivne scene, uključujući i prikaze kraljevskih gradova Srebrenika i Bobovca, koji oživljavaju duh srednjovjekovne Bosne.

Pozivamo sve građane da nam se pridruže i zajedno otvorimo Dane Povelje uz filmsku priču o našoj historiji i identitetu.

Dobro došli!