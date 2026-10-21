Danas kiša i pljuskovi, u večernjim satima moguća i grmljavina

U Tuzlanskom kantonu danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima, posebno u poslijepodnevnim i večernjim satima. Jutro će biti svježe, a tokom dana temperature će porasti do 25 stepeni. Vjetar će biti umjeren, u sjevernim dijelovima kantona povremeno i pojačan. U večernjim satima mogući su izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature će se kretati od 8 do 25 stepeni, najniže u ranim jutarnjim satima, a najviše oko podneva.

Narednih sedam dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se nestabilno i osjetno hladnije vrijeme. U četvrtak, 22. oktobra, očekuje se obilna kiša i pad temperature, dok će petak, 23. oktobar, biti suh ali hladan. Za vikend, 24. i 25. oktobra, ponovo se očekuju padavine, posebno u nedjelju. Početkom naredne sedmice vrijeme će ostati promjenjivo uz povremene slabe padavine. Dnevne temperature kretat će se uglavnom između 4 i 18 stepeni, a noćne od 4 do 9 stepeni.

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