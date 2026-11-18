Udruženje PROSPERA organizuje 19. novembra 2026. godine u 14 sati, u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, događaj „Poduzetnice 21. vijeka: Inspiracija za nove generacije“. Susret okuplja žene iz različitih poslovnih oblasti kako bi svoja iskustva približile mladima i otvorile razgovor o mogućnostima pokretanja i razvoja vlastitog posla.

Učestvuju Mirela Omerović iz Momentum Consultinga, Alma Tihić iz ACTUM-a, Semra Sukanović Bešlagić iz ZEN prirodne kozmetike i Alisa Mujić iz Fastneta. Razgovor će moderirati mr.sc. Amir Mustafić, osnivač i direktor ProSmart d.o.o., Tuzla.

Zašto PROSPERA organizuje ovaj susret

U skladu sa svojom misijom osnaživanja zajednice i doprinosa održivom razvoju, PROSPERA kroz ovaj događaj povezuje obrazovanje i poslovnu praksu, jača poduzetničku kulturu i podstiče saradnju među ženama.

Predstavljanjem poduzetnica Udruženje daje vidljivost njihovom radu, znanju i iskustvu. Istovremeno, mladim ženama približava sagovornice kojima mogu postaviti pitanja, s kojima mogu razgovarati o svojim idejama i od kojih mogu učiti.

Poduzetničke priče često se predstavljaju kroz ostvarene rezultate. Ovaj susret otvara prostor i za razgovor o onome što im prethodi: odlukama, nedoumicama, učenju, svakodnevnoj odgovornosti i podršci koja pomaže da se nastavi. Posebna pažnja bit će posvećena tome kako se formalno obrazovanje primjenjuje i nadograđuje kroz poslovno iskustvo.

Žena ženi kao podrška

Poruka susreta „Snažna žena. Snažna zajednica.“ izražava uvjerenje da razvoj ženskog poduzetništva donosi korist široj zajednici. Kroz vlastite poslove žene stvaraju proizvode i usluge, uspostavljaju saradnju i prenose znanje koje drugima može pomoći.

PROSPERA želi njegovati odnose u kojima je žena ženi podrška: kroz razmjenu iskustava, preporuku, stručni savjet ili ohrabrenje u važnom trenutku. Susret zato pruža priliku za upoznavanje i povezivanje poduzetnica, mladih i predstavnika organizacija koje podržavaju njihov razvoj.

Razgovor otvoren za mlade

Nakon dva kruga razgovora s poduzetnicama, publika će imati priliku postaviti pitanja. Cilj je da mladi s događaja ponesu jasniju predstavu o poduzetništvu, koristan savjet ili kontakt koji im može pomoći u daljnjem profesionalnom razvoju.

U završnom dijelu programa svim četirima učesnicama bit će uručene plakete „Poduzetnica 21. vijeka“, kao priznanje za dijeljenje znanja i iskustva te doprinos inspiraciji novih generacija. Nakon zvaničnog programa predviđeno je neformalno druženje uz posluženje, kao prilika za razgovor s poduzetnicama, razmjenu iskustava i uspostavljanje novih kontakata.

Događaj se realizuje uz sufinansiranje Grada Tuzle. Partner ženskog poduzetništva je MI-BOSPO, catering partner Tastelab, a medijski partner RTV7 Tuzla.