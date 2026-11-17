Izvor: BHRT (S.M.)

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su u okviru operativne akcije “Krug” uhapsili policijsku službenicu ove agencije zbog postojanja osnova sumnje na zloupotrebu službenog položaja i neovlašteno odavanje povjerljivih informacija iz policijskih istraga.

Uhapšena policijska službenica osumnjičena je da je počinila kazneno djelo “Zlouporaba položaja ili ovlasti” iz Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz SIPA-e.

Kako su naveli, riječ je o višemjesečnoj istrazi koja je provođena pod nadzorom Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, a njen početak vezan je za informacije proistekle iz SkyEcc aplikacije.

“Povjerljive informacije i saznanja su neovlašteno, posredstvom osumnjičene i drugih osoba, ciljano dospjele do osoba koje su bile predmet istrage Državne agencije za istrage i zaštitu. Na taj način došlo je do kompromitiranja povjerljivih policijskih aktivnosti i odavanja informacija koje su morale ostati zaštićene od osoba obuhvaćenih istragom”, naveli su iz SIPA-e.

Nakon višemjesečnog operativnog i istražnog rada, policijski službenici SIPA-e pristupili su realizaciji istražnih aktivnosti u predmetu “Krug”. Tako su danas, postupajući po naredbi Suda Bosne i Hercegovine i po naredbi Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, započeti pretresi stambenih i drugih prostorija, te pokretnih stvari na četiri lokacije na području Istočnog Sarajeva. Pretresom su obuhvaćene i službene prostorije SIPA-e, kao i svi tehnički uređaji koje koristi osumnjičena.

Istovremeno, od dvije osobe koje su povezane sa navedenom zlouporabom su na osnovu naredbe Suda Bosne i Hercegovine, oduzeti mobilni telefonski uređaji radi provođenja potrebnih vještačenja i utvrđivanja činjenica značajnih za istragu.

Nakon provedenih aktivnosti, policijska službenica SIPA-e lišena je slobode. Nad njom će biti izvršena kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičene, nakon čega će, u zakonom propisanom roku, biti predana u daljnju nadležnost postupajućem tužitelju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, ističu iz SIPA-e.

Kako su naveli, operativna akcija “Krug” predstavlja nastavak odlučnih aktivnosti SIPA-e na otkrivanju i dokumentiranju kaznenih djela koja ugrožavaju integritet policijskih istraga i povjerenje u institucije za provođenje zakona. Sumnje da povjerljive informacije iz policijskih istraga mogu dospjeti do osoba koje su predmet tih istraga predstavljaju posebno ozbiljan izazov za zakonit i efikasan rad policijskih agencija.

Državna agencija za istrage i zaštitu će, u suradnji s Tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, nastaviti i intenzivirati aktivnosti na potpunom rasvjetljavanju svih okolnosti ovog predmeta, uključujući utvrđivanje eventualne odgovornosti drugih osoba.