Danas obilježavanje 33. godišnjice zločina nad bošnjačkim stanovništvom u Ahmićima

Danas se obilježava 33. godišnjica zločina HVO-a nad bošnjačkim stanovništvom Ahmića, Donje Večeriske i drugih mjesta Općine Vitez.

U ranim jutarnjim satima, 16. aprila 1993. godine, pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane izvršili su napad na selo Ahmići, ubili su Bošnjaka 116, te spalili njihove kuće. Najmlađa žrtva zločina u Ahmićima bila je tromjesečna beba.

Program obilježavanja godišnjice ovog stravičkog zločina, danas je predviđeno održavanje komemoracije u Ahmićima, kao i pohod „Put istine i sjećanja“.

Na Šehidskom mezarju u Starom Vitezu bit će proučen Jasin, a polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na Šehidskom obilježju u Ahmićima bit će odata počast žrtvama zločina.

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, predsjednik Organizacionog odbora obilježavanja 33. godišnjice zločina u Ahmićima, nedavno je na pres-konferenciji u Ahmićima kazao da je važno prenositi istinu.

– Naša je obaveza da na ovim prostorima, gdje je ubijeno 116 nedužnih civila, gdje su spaljene i uništene kuće i džamije, govorimo istinu i čuvamo sjećanje na ono što se dogodilo. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju kroz svoju presudu utvrdio je činjenice o ovom zločinu i individualnu krivičnu odgovornost njegovih počinilaca – naručio je Lendo.

Dodao je da je posebno važno na prostoru Viteza graditi povjerenje među ljudima i prenositi istinu mlađim generacijama o Ahmićima, Srebrenici i svim mjestima stradanja, kako bi se gradilo društvo zasnovano na istini, pravdi i međusobnom poštovanju.

– Siguran sam da će narod na ovim prostorima živjeti slobodno i graditi budućnost zajedno, ali samo ako je ta budućnost zasnovana na istini i pravdi – naglasio je Lendo.

Povodom 33. godišnjice zločina u Ahmićima kod Viteza, više organizacija iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske uputilo je zajedničku izjavu pod nazivom „Ahmići 33 godine kasnije: Ne u naše ime“, podsjećajući na jedan od najtežih zločina počinjenih tokom rata u BiH.

U saopćenju se navodi da su 16. aprila 1993. godine, u ranim jutarnjim satima, lokalne jedinice HVO-a izvršile napad na Ahmiće, a Haški tribunal taj zločin okarakterisao je kao zločin protiv čovječnosti. Prema podacima iz izjave, ubijeno je 116 Bošnjaka, ranjene su 24 osobe, uništeno 169 kuća i dvije džamije. Među ubijenima bile su 32 žene i 11 djece mlađe od 18 godina.

Podsjeća se i na presude Haškog tribunala, među kojima je i presuda Dariju Kordiću, bivšem predsjedniku HDZ-a BiH, koji je osuđen na 25 godina zatvora za ratne zločine počinjene u srednjoj Bosni, uključujući Ahmiće. U izjavi se ističe da je pravosnažno utvrđeno kako je Hrvatska imala ukupnu kontrolu nad HVO-om te učestvovala u planiranju, koordinaciji i organizaciji njegovog djelovanja.

Potpisnice zajedničke izjave zatražile su od vlasti Republike Hrvatske da se 16. april službeno obilježava kao dan sjećanja na civilne žrtve zločina koje su počinile hrvatske vojne snage na teritoriji Bosne i Hercegovine. Također traže da činjenice o zločinu u Ahmićima budu uvrštene u historijske udžbenike, te da javnost o tome bude informisana kroz medije i javne programe.

Povodom godišnjice, za danas su u Zagrebu najavljene i dvije aktivnosti. U 11 sati na Trgu bana Josipa Jelačića bit će održana antiratna akcija u znak sjećanja na žrtve Ahmića, dok će u 17 sati u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića biti upriličena tribina „Ahmići 33 godine kasnije: Ne u naše ime“.

Zajedničku izjavu potpisali su Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba, Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije UDIK iz Sarajeva, Centar za građansku hrabrost, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba i Ženska mreža Hrvatske.