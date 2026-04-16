Svečanim koncertom sinoć je u Domu kulture u Srebreniku zvanično otvoreno XXVIII Federalno takmičenje učenika i studenata muzike čiji je domaćin Prva osnovna škola, a koje će trajati nekoliko dana uz učešće nekoliko stotina mladih muzičara.

Prisutne su pozdravili Kantonalni ministar kulture i obrazovanja Ahmed Omerović te gradonačelnik Adnan Bjelić, a upravo Grad Srebrenik,Turistička zajednica te Ministarstvo obrazovanja i nauke TK prepoznali su značaj ovakvih događaja i njegovi su pokrovitelji.

Jučer je gradonačelnik Adnan Bjelić upriličio i prijem ovim povodom gdje su prisustvovali direktor JU Prva osnovna škola Srebrenik sa svojim saradnicima, direktori muzičkih škola iz više gradova Federacije Bosne i Hercegovine, kao i predsjednik i budući predsjednik Udruženja muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga Federacije Bosne i Hercegovine.

Razgovaralo se o značaju ovog takmičenja, razvoju muzičkog obrazovanja, ali i ulozi Srebrenika kao domaćina jednog od najvažnijih muzičkih događaja u zemlji. Također,probudila se ideja izgradnje objekta u koji bi se smjestila muzička škola u Srebreniku.

U narednim danima u Srebreniku će boraviti oko 400 učenika i studenata, što predstavlja izuzetnu priliku za promociju grada, njegovih vrijednosti, kulture i gostoprimstva.