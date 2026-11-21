Danas je Međunarodni dan cistične fibroze.

Cistična fibroza (CF) je autosomno recesivno nasljedna bolest uzrokovana mutacijom gena na dugom kraku 7. hromosoma koji kodira stvaranje membranskog proteina – transmembranskog regulatora provodljivosti za cističnu fibrozu. Liječenje cistične fibroze je multidisciplinarno, složeno i zahtjevno, kako za bolesnika, tako i za zdravstveno osoblje. Uključuje lijekove, fizikalnu terapiju, nutriciološku i psihološku podršku.

Osnovno obilježje cistične fibroze je stvaranje gustog, ljepljivog sekreta na svim mjestima gdje ima žlijezda s vanjskim izlučivanjem, a to je najviše izraženo u disajnim putevima, gušterači, crijevu, žučnom sistemu, reproduktivnom sistemu i znojnim žlijezdama.

Glavni simptomi su kombinacija hronične plućne i probavne bolesti kao što su uporni kašalj i ponavljajuće infekcije disajnog sistema, nepotpuna probava hrane praćena obilnim i masnim stolicama intenzivnog mirisa i nadutošću.

Cističnu fibrozu ne živi samo pacijent, nego i cijela porodica.

“Vi niste samo djeca koja se bore s bolešću. Vi ste djeca koja nas uče šta znači voljeti život, šta znači vjerovati u sutra i šta znači nikada ne odustati. Vaša pluća možda traže više pažnje, ali vaša srca kucaju glasnije od svih prepreka”, poručili su iz Udruženja za cističnu fibrozu u FBiH / BiH.