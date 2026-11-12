Ko će čuvati granice BiH? Nedostaje više od 1.450 policajaca, interes za posao sve slabiji

„Vidite, nekada je, naprimjer, prilikom osnivanja Državne granične službe 2001. godine, na prvom konkursu raspisanom za prijem civila, za oko 300 radnih mjesta policijskih službenika bilo čak 7.500 prijavljenih kandidata. Danas ih je sve manje“, upozoravaju iz Sindikata Granične policije BiH.

Graničnoj policiji (GP) BiH na svakog policajca kojeg trenutno ima potreban je još jedan. Nedostatak kadra, naime, i dalje je hronični problem ove agencije, baš kao i prethodnih godina.

„U Graničnoj policiji BiH zaposlen je 1.441 policijski službenik, a u odnosu na broj sistematiziranih radnih mjesta trenutno nedostaju 1.453 policijska službenika“, izjavila je za „Nezavisne novine“ Franka Vican Bošković, glasnogovornica Granične policije BiH.

Koja su moguća rješenja?

Iz Sindikata Granične policije BiH ističu da je u ovakvim okolnostima veoma teško obavljati posao graničnog policajca.

„S obzirom na nedostatak kadra, prvenstveno u najnižim policijskim činovima, od čina policajca do čina starijeg narednika, posao policajca izuzetno je težak i složen. Međutim, svi naši policijski službenici daju svoj maksimum i smatramo da je jedno od rješenja, kao što je to ranije bio slučaj tokom ljetne sezone, plaćanje prekovremenih sati u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu ovu oblast i odredbama Kolektivnog ugovora“, izjavio je za „Nezavisne novine“ Dragan Matović, predsjednik Sindikata Granične policije BiH.

Kakva su očekivanja?

Prema njegovim riječima, pojedine jedinice Granične policije BiH rade sa svega 30 posto kapaciteta, što je, kako ističe, poražavajuće.

„Mi zaista očekujemo da će tokom 2027. i 2028. godine trend povećanja broja policijskih službenika biti znatno izraženiji nego što je trenutno slučaj, odnosno da će se smanjiti broj policijskih službenika koji ostvaruju pravo na penziju“, naglašava Matović.

Kao neka od mogućih rješenja navodi povećanje upisnih kvota u školi u Mostaru te skraćivanje konkursnih procedura, kako bi policijski službenici koji završe školovanje što prije stekli radno iskustvo kroz praktičan rad na terenu.

Jedno od rješenja vidi i u raspisivanju eksternih konkursa, odnosno prijemu određenog broja policijskih službenika iz drugih policijskih agencija u Graničnu policiju BiH.

Zašto radna mjesta više nisu toliko privlačna?

„Vidite, nekada je, naprimjer, prilikom osnivanja Državne granične službe 2001. godine, na prvom konkursu raspisanom za prijem civila, za oko 300 policijskih službenika bilo 7.500 prijavljenih kandidata. Danas ih je sve manje i manje. Trend je u padu iz jednostavnog razloga što su materijalno-finansijski uslovi, ali i infrastruktura na graničnim prijelazima, u lošem stanju“, upozorava Matović u izjavi za „Nezavisne novine“.

Iz Granične policije BiH, s druge strane, navode da kontinuirano poduzimaju niz organizacionih mjera i aktivnosti s ciljem prevazilaženja problema nedostatka kadra.

Šta kažu iz Granične policije BiH?

Kako navode, mjere i aktivnosti uključuju privremene interne premještaje i vanredno angažovanje policijskih službenika GP BiH, uključivanje drugih policijskih agencija radi pružanja pomoći Graničnoj policiji BiH u poslovima nadzora državne granice, zajedničke operativne aktivnosti s pripadnicima Frontexa, jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta i druge mjere.

„Dodatno popunjavanje redova Granične policije BiH donijelo bi nekoliko ključnih prednosti: rasterećenje postojećeg kadra, smanjenje gužvi i brži protok ljudi i vozila na graničnim prijelazima, efikasniju borbu protiv prekograničnog kriminala, veće mogućnosti tehnološke modernizacije uz efikasniju zaštitu više od 1.600 kilometara državne granice i, u konačnici, ispunjavanje standarda Evropske unije“, naglasila je Franka Vican Bošković.

Prema njenim riječima, tokom prvih devet mjeseci 2026. godine u radni odnos u Graničnu policiju BiH primljeno je ukupno 155 osoba, od kojih je 141 policijski službenik.

„U toku je javni oglas za prijem 150 kadeta 15. klase, čiji je početak obuke planiran naredne godine. Jačanje kapaciteta ostaje jedan od ključnih prioriteta Granične policije BiH, s ciljem efikasnijeg odgovora na složene sigurnosne izazove, posebno kada su u pitanju prekogranični kriminal i nezakonite migracije“, izjavila je Vican Bošković za „Nezavisne novine“.

Izvor: Nezavisne novine