Kino Srebrenik: Na velikom platnu i ove sedmice veliki filmski hitovi

U Kinu Srebrenik u četvrtak 12. novembra od 19 sati možete pogledati film “Ebenizer” .

Jedna noć. Tri duha. I prilika da se promijeni cijeli život. Johnny Depp donosi potpuno novo lice legendarnog Ebenizera Skrudža. Misteriozno putovanje kroz prošlost, sadašnjost i budućnost otkrit će mu istine od kojih je cijeli život bježao. Hoće li uspjeti promijeniti svoju sudbinu prije nego što bude prekasno?



U filmu “Kako opljkačkati banku”, ekipa pljačkaša banaka vještih u korištenju društvenih mreža prenosi svoje odvažne pljačke, nesvjesna da ih je sve veća viralna slava dovela na metu iskusnog agenta FBI-a i briljantnog softverskog inženjera. Unatoč tome što im se nevjerojatni dvojac sve više približava, kriminalna skupina nastavlja pomicati vlastite granice i stavlja sve na kocku zbog svojih uvjerenja – kao i zbog svoje najambicioznije pljačke dosad. Ovaj film je narepertoaru u petak, 13. novembra od 18 sati.

Istog dana, od 20 sati, zbog velikog interesovanja publike ponovo je na programu bh. film “Udovac”.

U subotu, 14. novembra od 13 sati za najmladje ljubitelje filma, animirana savremena interpretacija klasika dr. Seussa donosi posve novu epsku pustolovinu u kojoj vladaju nestašluk, čarolija i razigranost. Kada u dom dvoje djece neočekivano uđe ekscentrični i šarmantno nepredvidivi Mačak u šeširu, njihov se miran dan pretvara u živahnu avanturu ispunjenu čudesima, haosom i maštovitim iznenađenjima. Svojim nepodopštinama i neiscrpnom domišljatošću preokreće svijet naglavačke, a usred šarenog meteža djeca otkrivaju snagu kreativnosti, hrabrosti i zajedništva.