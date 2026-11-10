Univerzitet Tuzla: Dodjela počasnog doktorata nauka i zvanja profesora emeritusa, promocija redovnih profesora i studenata generacije

U okviru obilježavanja značajnog jubileja – 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, u četvrtak, 12. novembra 2026. godine, s početkom u 11:00 sati, u amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, održat će se svečanost dodjele počasnog doktorata nauka i počasnog zvanja profesora emeritusa, te promocija redovnih profesora i studenata generacije Univerziteta u Tuzli.

Ovaj svečani događaj predstavlja jedan od značajnih segmenata programa obilježavanja jubileja Univerziteta u Tuzli, kojim se odaje priznanje istaknutim pojedincima za njihov doprinos razvoju nauke, obrazovanja i akademske zajednice.