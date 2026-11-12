MUP TK: Lažna dojava o eksplozivnoj napravi u Elektrotehničkoj školi Tuzla

Dana, 11.11.2026. godine oko 16,30 PU Tuzla/PS Centar je prijavljeno da je na e-mail srednje Elektrotehničke škole u Tuzli zaprimljena poruka u kojoj se ukazuje da je u školi postavljena eksplozivna naprava. Postupajući po navedenoj prijavi, od strane policijskih službenika PS Centar izvršena je evakuacija škole. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici Policijske stanice Centar, Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla, te policijski službenici Odsjeka za kontradiverzionu zaštitu Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK-a, te je utvrđeno da se radilo o Dana, 11.11.2026. godine oko 16,30 PU Tuzla/PS Centar je prijavljeno da je na e-mail srednje Elektrotehničke škole u Tuzli zaprimljena poruka u kojoj se ukazuje da je u školi postavljena eksplozivna naprava. Postupajući po navedenoj prijavi, od strane policijskih službenika PS Centar izvršena je evakuacija škole. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici Policijske stanice Centar, Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla, te policijski službenici Odsjeka za kontradiverzionu zaštitu Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK-a, te je utvrđeno da se radilo o lažnoj dojavi. Policijski službenici, pod nadzorom kantonalnog tužioca, poduzimaju radnje na dokumentovanju i rasvjetljavanju krivičnog djela iz člana 372. Krivičnog zakona Federacije BiH – Zloupotreba znaka za pomoć i opasnost.. Policijski službenici, pod nadzorom kantonalnog tužioca, poduzimaju radnje na dokumentovanju i rasvjetljavanju krivičnog djela iz člana 372. Krivičnog zakona Federacije BiH – Zloupotreba znaka za pomoć i opasnost.