Danas stabilizacija vremena

U Srebreniku nas danas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, s temperaturom koja će porasti do ugodnih 24 stepena. Prijepodne su mogući slabi pljuskovi, dok će poslije podne biti suho i vedro. Vjetar će biti slab, povremeno umjeren, sa zapada i sjeverozapada.

Sedmodnevna prognoza za Srebrenik donosi promjenjivo vrijeme s čestim pljuskovima. Petak će biti najtopliji i najsunčaniji dan, idealan za izlet. Subota donosi pojačanu oblačnost i moguće pljuskove, osobito poslije podne. Početkom naredne sedmice, u ponedjeljak i utorak, očekuje nas suho i stabilno vrijeme, savršeno za boravak napolju. U srijedu i četvrtak opet se očekuju pljuskovi, pa planirajte aktivnosti za ponedjeljak ili utorak.