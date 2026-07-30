Podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za Opće izbore u Bosni i Hercegovini do 5. augusta

Kandidati koji su na listi za kompenzacijske mandate mogu biti s liste bilo koje višečlane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo.

Kandidatska lista za kompenzacijske mandate је lista koju podnose politički subjekti, s koje se dodjeljuje kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi, а koja se podnosi nakon ovjere redovne liste.

Kandidatska lista za kompenzacijske mandate sadrži imena kandidata koji se već nalaze na redovnim kandidatskim listama koje je podnijela politička stranka ili koalicija za jednu ili više višečlanih izbornih jedinica. Kandidati koji se nalaze na kandidatskoj listi za kompenzacijske mandate mogu biti s liste bilo koje višečlane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo.

Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama, kao i na internet-stranici www.izbori.ba , saopštio je Ured za informiranje CiK BiH.