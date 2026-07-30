Usvojen zakon: Borci u FBiH dobijaju borački dodatak

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je izmjene Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojima se uvodi redovni mjesečni borački dodatak.

Dodatak će iznositi 1,5 KM za svaki mjesec proveden u odbrambenim jedinicama tokom rata u Bosni i Hercegovini, a pravo će imati borci koji su u tim jedinicama proveli najmanje godinu dana.

Za članove porodica poginulih ili umrlih boraca dužina njihovog ratnog angažmana neće biti uslov za ostvarivanje ovog prava.

Prema evidencijama Federalnog ministarstva za pitanja boraca i podacima IDDEEA-e, borački dodatak moglo bi primati ukupno 383.494 korisnika.

Isplata je planirana od 1. januara 2027. godine, dok bi do tada trebalo završiti donošenje rješenja i osigurati potrebna sredstva za početak primjene zakona.