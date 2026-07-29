Tužilaštvo TK pozvalo građane da prijave sumnju na trgovinu ljudima

Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona upozorilo je da ovaj oblik kriminala predstavlja jedno od najtežih kršenja ljudskih prava i zahtijeva zajedničko djelovanje institucija i građana.

Žrtve trgovine ljudima mogu biti žene, muškarci i djeca, dok se iskorištavanje može pojaviti kroz prisilni rad, seksualnu eksploataciju, prosjačenje, prisilne brakove i druge oblike zloupotrebe.

Iz Tužilaštva TK naveli su da borba protiv trgovine ljudima podrazumijeva kontinuirano otkrivanje i procesuiranje počinilaca, zaštitu žrtava, kao i koordinisanu saradnju policijskih agencija, pravosudnih institucija i drugih nadležnih službi.

Predmeti koji se odnose na trgovinu ljudima spadaju među najsloženije u radu pravosudnih institucija. Njihovo procesuiranje često zahtijeva provođenje obimnih dokaznih radnji, međunarodnu i međuinstitucionalnu saradnju, kao i posebnu zaštitu prava i interesa žrtava.

Zbog prirode ovih krivičnih djela, istrage i donošenje tužilačkih odluka mogu trajati duže, jer je potrebno prikupiti i provjeriti veći broj dokaza.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona poručilo je da ostaje posvećeno procesuiranju počinilaca i unapređenju mehanizama za zaštitu žrtava.

Građani su pozvani da svaku sumnju na trgovinu ljudima prijave nadležnim institucijama, jer pravovremena reakcija može doprinijeti sprečavanju daljeg iskorištavanja i zaštiti žrtava.