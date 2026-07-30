Raspisani tenderi za izradu idejnih projekata dvije brze ceste na području TK

Autoceste Federacije BiH raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste na području Tuzlanskog kantona, čime je napravljen novi korak prema realizaciji jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu zemlje.

Riječ je o dionicama Doboj Istok, Gračanica, Šićki Brod i Šićki Brod, Dubrave, Kalesija, čije je projektovanje procijenjeno na ukupno 7,6 miliona KM bez PDV-a.

Za izradu idejnog projekta brze ceste od Doboj Istoka do Šićkog Broda, preko Gračanice, predviđeno je 4,1 milion KM bez PDV-a. Rok za završetak posla iznosi 15 mjeseci.

Vrijednost tendera za dionicu od Šićkog Broda, preko Dubrava, do Kalesije procijenjena je na 3,5 miliona KM bez PDV-a, a i za ovaj posao predviđen je rok od 15 mjeseci. Otvaranje ponuda očekuje se sredinom septembra.

Za obje planirane saobraćajnice ranije su završena idejna rješenja i prateće studije, dok raspisivanje tendera za idejne projekte predstavlja narednu fazu u pripremi dokumentacije potrebne za buduću izgradnju.

Dvije brze ceste imat će ukupnu dužinu od gotovo 80 kilometara. Dionica Doboj Istok, Gračanica, Šićki Brod bit će duga približno 42 kilometra, a prema dosadašnjim rješenjima trebala bi uključivati 16 mostova, dva tunela i šest petlji.

Dionica Šićki Brod, Dubrave, Kalesija bit će duga oko 37 kilometara. Na njoj su planirana 32 različita objekta, među kojima su potputnjaci, natputnjaci, hidrotehnički objekti i konstrukcije tipa „cut and cover“, kao i šest petlji i interregionalno čvorište Šićki Brod.