Nesreća u mjestu Stupari: Saobraćaj obustavljen u potpunosti

Saobraćajna nesreća se dogodila u četvrtak, 30. juna, na magistralnom putu M-18 Živinice-Kladanj, u mjestu Stupari, potvrđeno je za portal Radiosarajevo.ba.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su rekli da trenutno nemaju više informacija o ovoj nesreći s obzirom da policijski službenici tek izlaze na mjesto nesreće.

“Samo možemo potvrditi da je došlo do totalne obustave saobraćaja“, kazali su iz Operativnog centra MUP-a TK.

Prema fotografijama sa lica mjesta, vidljivo je da je nastupila veća materijalna šteta, a vidi se da su učestvovala tri putnička motorna vozila.

Trenutno nema informacija da li ima povrijeđenih.