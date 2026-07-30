NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Nesreća u mjestu Stupari: Saobraćaj obustavljen u potpunosti

By admin
0
214

Saobraćajna nesreća se dogodila u četvrtak, 30. juna, na magistralnom putu M-18 Živinice-Kladanj, u mjestu Stupari, potvrđeno je za portal Radiosarajevo.ba.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su rekli da trenutno nemaju više informacija o ovoj nesreći s obzirom da policijski službenici tek izlaze na mjesto nesreće. 

Samo možemo potvrditi da je došlo do totalne obustave saobraćaja“, kazali su iz Operativnog centra MUP-a TK. 

Prema fotografijama sa lica mjesta, vidljivo je da je nastupila veća materijalna štetaa vidi se da su učestvovala tri putnička motorna vozila

Trenutno nema informacija da li ima povrijeđenih. 

Prethodni članak
Njemačka razmatra vraćanje rada nedjeljom
Naredni članak
Usvojen zakon: Borci u FBiH dobijaju borački dodatak
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više