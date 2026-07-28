Završena Globalna sedmica inkluzije u BiH

Globalna sedmica inkluzije (Global Week of Inclusion), međunarodna inicijativa Specijalne olimpijade koja se svake godine obilježava širom svijeta, ove je godine u Bosni i Hercegovini okupila gradove, institucije, sportske kolektive, kompanije, kulturne ustanove i hiljade građana oko jedne zajedničke poruke – da inkluzija nije događaj koji traje sedam dana, već vrijednost koju zajedno gradimo svakoga dana. Kroz kampanju “Light Up for Inclusion”, znamenitosti su bile osvijetljene crvenom bojom, paljene su baklje, organizovane sportske aktivnosti i simbolične akcije koje su pokazale da različitosti nisu prepreka, već snaga svakog društva.

Među najsnažnijim simbolima ovogodišnje kampanje bili su puštanje crvenih balona ispred sarajevske Vijećnice, koja je još jednom postala mjesto sa kojeg je Bosna i Hercegovina svijetu poslala poruku zajedništva i jednakih mogućnosti, te završnica noćne trke u Tuzli, Tuzlanski marathon 5K gdje su stotine učesnika ponijele crvene trake – zvanično obilježje Globalne sedmice inkluzije – dok su upaljene baklje osvijetlile cilj i još jednom podsjetile da sport ima jedinstvenu moć povezivati ljude, rušiti predrasude i graditi zajednicu u kojoj svi imaju priliku da učestvuju.

Ovogodišnja Globalna sedmica inkluzije donijela je i važan iskorak u promociji inkluzije predstavljanjem teasera novog podcast serijala Inclusive Talks, koji će kroz iskrene razgovore sa roditeljima, osobama s intelektualnim teškoćama, stručnjacima, sportistima i partnerima otvoriti prostor za teme o kojima društvo još uvijek nedovoljno govori. Već prvi teaser izazvao je snažne reakcije javnosti, potvrđujući koliko postoji potreba za autentičnim pričama koje mijenjaju percepciju, ruše predrasude i daju glas onima čije priče zaslužuju biti saslušane.

Podcast Inclusive Talks realizuje se u okviru projekta „Povezivanje tačaka 2.0 – Unapređenje učešća djece u donošenju odluka za poboljšana prava djeteta i demokratije u Bosni i Hercegovini“, koji implementiraju World Vision BH Fondacija i Udruženje Naša djeca Sarajevo, uz finansijsku podršku Evropske unije. Kroz ovaj serijal Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine nastavlja graditi prostor za dijalog, razumijevanje i promociju vrijednosti inkluzije i nakon završetka Globalne sedmice inkluzije.

Posebnu vrijednost ovogodišnjoj kampanji dali su brojni društveno odgovorni partneri koji su prepoznali važnost zajedničkog djelovanja u promociji inkluzije. Kampanju “Light Up for Inclusion” podržale su kompanije Monri Payments, BH Telecom, SCC Sarajevo i LED Media, dok su značajan doprinos dale i kulturne institucije među kojima su Vijećnica, Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, Olimpijski muzej Sarajevo, JU Muzeji Sarajeva i Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih (ICIKUM). Njihova podrška pokazala je da sport, kultura i poslovna zajednica zajedno mogu biti snažan pokretač društvenih promjena.

Svoj doprinos obilježavanju Globalne sedmice inkluzije dali su i brojni gradovi i lokalne zajednice. U Istočnom Sarajevu, Judo klub Katana organizovao je simbolični trening zajedno sa članovima svoje adaptirane džudo grupe, dok su Narodno pozorište Istočno Sarajevo i gradska fontana tokom cijele sedmice bili osvijetljeni crvenom bojom u znak podrške kampanji “Light Up for Inclusion”. U Banjoj Luci, članovi Udruženja Plavi svijet, Konjičkog kluba Kentaur i Džudo kluba Kodokan okupili su se u Parku Petar Kočić, gdje su uz crvene balone poslali poruku da inkluzija nije privilegija, već osnovno ljudsko pravo i zajednička odgovornost cijelog društva.

Ovogodišnja Globalna sedmica inkluzije pokazala je da Bosna i Hercegovina ima ljude, institucije, organizacije, kompanije i zajednice koje vjeruju da inkluzija nije samo riječ, već način na koji gradimo društvo u kojem svaka osoba ima priliku da bude prihvaćena, poštovana i uključena.

Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine zahvaljuje svim partnerima, gradovima, institucijama, organizacijama, sportskim kolektivima, kompanijama, medijima i hiljadama građana koji su svojim doprinosom učinili da ovogodišnja Globalna sedmica inkluzije bude jedna od najsnažnijih do sada.