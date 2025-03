Danas sunčano uz temperature do 14 stepeni

Danas u Hercegovini sunčano. U Bosni će preovladavati mala do umjerena oblačnost. Prije podne pretežno oblačno na istoku Bosne i lokalno u centralnim područjima. Po kotlinama i uz riječne tokove biće magle. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C, saopćeno je iz FHMZ.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon razvedravanja tokom noći, jutro će biti prohladno, stoga hronični bolesnici trebaju biti oprezniji, naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Poželjno je djelimično reducirati kretanje, te povesti brigu o adekvatnom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura. Postepeno, sa odmicanjem dana u cijeloj zemlji ugodnije i toplije, sa sunčanim intervalima.