Petak, 29 Augusta, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Danas u Tuzli Dan žalosti

By admin
0
25

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić proglasio je petak, 29. august 2025. godine, Danom žalosti na području grada, povodom tragične pogibije policajca i sugrađanina Samira Mustafića.

Dan žalosti bit će obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Gradske uprave te na zgradama javnih ustanova i preduzeća.
Na javnim mjestima neće se održavati programi kulturnog i zabavnog karaktera, niti će se emitovati muzika u ugostiteljskim i drugim objektima, a mediji su obavezni da svoje programske sadržaje prilagode obilježavanju dana žalosti.

Posthumno priznanje Samiru Mustafiću predložila je vijećnica Gradskog vijeća Tuzla, mr. iur. Berisa Ahmetović, s prijedlogom da grad odlikuje policijskog službenika Tuzlanskom plaketom ili Poveljom Grada Tuzla.

U obrazloženju se podsjeća da je Samir Mustafić 27. marta 2025. izgubio život obavljajući službenu dužnost i spašavajući građane, te da je njegov čin hrabrosti i požrtvovanosti ostavio snažan trag u zajednici.

Inicijativa naglašava da Mustafićeva hrabrost, profesionalizam i nesebična žrtva predstavljaju izuzetan doprinos društvu, te predlaže da se, zbog posebnih okolnosti, postupi izvan uobičajene konkursne procedure.

U skladu s tim, traži se da Komisija za odlikovanja i priznanja razmotri prijedlog, kako bi posthumno priznanje Samiru Mustafiću bilo uručeno na javnom činu i zabilježeno kao trajni izraz zahvalnosti porodici i kolegama.
RTV Slon

Prethodni članak
BIHAMK: Očekuju se gužve i duža zadržavanja na graničnim prelazima
Naredni članak
Planirate njemačku penziju? Obratite pažnju na ove novosti
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a