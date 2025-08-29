BIHAMK: Očekuju se gužve i duža zadržavanja na graničnim prelazima

Na posljednji petak u augustu, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja širom zemlje, a naročito prema jugu, usljed završetka godišnjih odmora i povećanog broja turista.

Gužve i duža zadržavanja očekuju se na graničnim prelazima, posebno na onima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija bez zastoja, ali se vozačima preporučuje oprez zbog moguće magle u jutarnjim satima, kao i zbog radova na pojedinim dionicama.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz BIHAMK-a.