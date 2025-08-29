Planirate njemačku penziju? Obratite pažnju na ove novosti

Prošle godine građani su u prosjeku odlazili u penziju sa 64,7 godina, što je dvije i po godine kasnije nego 2000. godine. Prema podacima Njemačkog penzionog fonda, ljudi svake godine odlaze u penziju sve kasnije, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa).

Njemačka će do 2031. postupno povećavati zakonsku dob za odlazak u penziju na 67 godina, iako se vodi rasprava o podizanju starosne granice na 70 godina. Koalicioni sporazum između Kršćanskih demokrata kancelara Friedricha Merza i Socijaldemokrata, međutim, navodi da nema planova za dodatno povećanje starosne granice. Umjesto toga, predviđen je plan “aktivne penzije”, koji će omogućiti osobama starijim od propisane starosne dobi da primaju neoporezivi mjesečni prihod do 2.000 eura.

Posebna komisija treba da izradi prijedloge reformi za dugoročno finansiranje penzionog fonda nakon 2026. godine.

Sistem je trenutno na stabilnim temeljima, “zahvaljujući relativno dobroj situaciji na tržištu rada u kontekstu zaposlenja sa socijalnim osiguranjem”, izjavila je supredsjedavajuća Fonda Anja Piel, piše Fenix-magazin.

Penzioneri, koji čine oko četvrtinu njemačkog stanovništva, prošle godine su primali u prosjeku 1.154 eura mjesečno. Muškarci su u prosjeku primali 1.405 eura, a žene 955 eura.

Fond je penzionerima 2024. godine isplatio 402,8 milijardi eura, nakon 380 milijardi godinu ranije. Prihod Fonda prošle godine iznosio je 402 milijarde, dok je prethodne godine bio 381 milijardu.