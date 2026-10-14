Deponija, požar, poplava ili odron? Prijavi za minut putem Alert.ba aplikacije

Građani Bosne i Hercegovine od danas imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma alert.ba omogućava da se ilegalne deponije, požari, poplave, odroni, klizišta i zagađenje zraka prijave za manje od minute, putem mobitela ili računara, bez instaliranja aplikacije.

Prijava se pravi u tri koraka: korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu.

Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a. Sistem odmah prepoznaje općinu i naselje, a pokazuje i da li su u blizini škola, put, vodotok ili šuma. Na taj način se odmah vidi koliko je neki problem opasan za ljude i okolinu.

Prije objave svaku prijavu pregleda administracija. Lažne i duple prijave tako ne dolaze na mapu. Odobrene prijave pojavljuju se na javnoj interaktivnoj mapi, gdje svako može vidjeti šta je prijavljeno, gdje i kada. Kada se problem riješi, uz prijavu se objavljuje fotografija stanja nakon čišćenja ili sanacije. Tako ostaje trajni zapis o tome šta je urađeno, a šta nije.

Posebna pažnja posvećena je zagađenju zraka, koje je tokom zime veliki problem u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Banja Luci i drugim gradovima. Za ovu kategoriju fotografija nije obavezna. Građani mogu jednostavno prijaviti smog u svom naselju, a prijave sa istog područja grupišu se na mapi. Tako se vidi gdje se smog osjeća najviše.

Platforma automatski na kraju mjesece šalje zbirni izvještaj institucijama koje su zadužene za svoje područje (grad ili općina). Za svaku prijavu može se preuzeti PDF dokument sa fotografijom, lokacijom, mapom i QR kodom. Dokument pokazuje i koliko dana problem nije riješen.

Građani ga mogu priložiti uz zahtjev općini, komunalnom preduzeću, inspekciji ili civilnoj zaštiti.

Platforma nudi i javne izvještaje za svaku općinu, naselje i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Svako ih može besplatno preuzeti. U izvještajima su broj prijava, riješeni i neriješeni problemi i lokacije na mapi. Ovi podaci su korisni novinarima, udruženjima, lokalnim zajednicama i samim institucijama.

Registrovani korisnici za svoje prijave dobijaju bodove i značke, a najaktivniji se nalaze na rang listi. Svaki korisnik ima svoj profil sa pregledom svih prijava i njihovog statusa. Obavještenje stiže kada se prijava odobri ili riješi.

Prijava je moguća i putem Telegrama, kroz razgovor sa alert.ba botom, bez otvaranja stranice. Sistem radi i bez internet veze tako da se prijava sačuva na telefonu i sama pošalje kada se korisnik poveže na net.

Platforma će dva puta godišnje simboličnim nagradam nagrađivati najaktivnije korisnike.

Cilj platforme je učiniti vidljivijim probleme koji godinama ostaju neriješeni te za svako mjesto uspostaviti preglednu evidenciju problema koji utiču na kvalitet života građana. Autori naglašavaju da Alert.ba ne zamjenjuje nadležne institucije, već im nastoji olakšati rad kroz sistematizovano prikupljanje podataka, precizno evidentirane lokacije, fotografije i ažuran pregled stanja na terenu. Na taj način platforma doprinosi boljoj informisanosti, lakšem praćenju problema i efikasnijem usmjeravanju pažnje na njihovo rješavanje.

Platforma je dostupna na adresi alert.ba, a korištenje je potpuno besplatno. Registracije korisnika nije obavezna ali je potrebna radi dodjele nagrada, saopćeno je iz ove platforme.