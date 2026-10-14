Kino Srebrenik: Večeras epski akcijski fantastični film “Odiseja, u četvrtak “U dubinama”

I ove sedmice u Kinu Srebrenik ljubitelji filma će moći pogledati vrhunske svjetske filmske hitove.

U srijedu je na repertoaru Odiseja – epski akcijski fantastični film koji je napisao, režirao i koproducirao Christopher Nolan. Adaptacija je starogrčkog epskog spjeva Odiseja, koji se pripisuje Homeru.

U četvrtak je na programu napeti triler o preživljavanju “U dubinama”, temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa.

Nakon očeve smrti, Jay Gardiner odlazi na obalu Kalifornije kako bi ispunio njegovu posljednju želju. Međutim, tijekom zarona proguta ga golemi kit te ostaje zarobljen duboko u njegovoj utrobi. S tek sat vremena kisika i bez izgleda za bijeg, Jay se mora suočiti s vlastitim strahovima i prisjetiti se životnih pouka koje mu je otac usadio, jer bi upravo one mogle biti ključ njegova spasenja. Ova uzbudljiva priča o preživljavanju, obiteljskim vezama i iskupljenju donosi napetu utrku s vremenom u kojoj čovjek, suočen s nemilosrdnom snagom prirode, mora pronaći snagu za ono što se čini nemogućim.

Ulaz 7 KM.