Veće površine planirane za jesenju sjetvu u Tuzlanskom kantonu

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Plan jesenje sjetve u 2026. godini, kojim je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 5.507,5 hektara poljoprivrednog zemljišta. Planirane sjetvene površine veće su za 178,5 hektara, odnosno 3,34 posto u odnosu na realizovanu jesenju sjetvu prošle godine. Najveći dio, 3.955,5 hektara ili gotovo 72 posto ukupnih površina, odnosi se na žitarice. Pšenica će, kao najzastupljenija kultura, biti zasijana na 2.321 hektaru, što je za 128 hektara više nego prošle godine. Posmatrano po lokacijima za sjetvu Kalesija prednjadči sa najvećom površinom koja je planirana za sjetvu sa 924 ha. odnosno 16,77 % od ukupne površine za plan sjetve, zatim slijedi Tuzla sa 831 ha, odnosno 15,08%, Gradačac sa 828ha, odnosno 15,03%, Gračanica sa 735 ha, Lukavac sa 582ha odnosno 10,56%, Živinice sa 513 ha, Čelić sa 437 ha itd.

Za realizaciju plana procijenjeno je da je za nabavku sjemena, đubriva, goriva, zaštitnih sredstava i ostalog repromaterijala potrebno oko 8,8 miliona KM. Procijenjeni troškovi su za oko 11 posto viši nego prošle godine, prvenstveno zbog rasta cijena pojedinih repromaterijala i goriva. Kao važni preduslovi za uspješnu realizaciju sjetve istaknuti su pravovremena isplata novčanih podrški poljoprivrednim proizvođačima, dostupnost kvalitetnog repromaterijala i nastavak stručne podrške proizvođačima.