Dijelu penzionera u BiH od idućeg mjeseca penzije veće za 40 do 130 KM

Najveći broj inozemnih penzija iz Hrvatske ide u BiH i Srbiju. Hrvatski zavod za penzijsko osiguranje prošle godine isplatio je manje inozemnih penzija nego prethodne godine. Radi se o smanjenju od oko 8000 penzija koje idu izvan zemlje.

U narednih nekoliko dana bit će poznat tačan postotak rasta penzija za sve one penzionere koji su svoju penziju zaradili u Republici Hrvatskoj, a među njima je i veliki broj onih s adresom u Bosni i Hercegovini.

Konačnu odluku o stopi usklađivanja do kraja augusta treba donijeti Upravni odbor Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje, a prema ranijim podacima, povećanje bi se moglo kretati oko 6,5 posto, piše Večernji list.

Usklađivanje penzija

Naime, od 1. jula penzije se u Republici Hrvatskoj usklađuju po novoj formuli 85:15, prema promjenama indeksa cijena i plata u proteklom polugodištu u odnosu na ono prethodno, i to u korist povoljnijeg parametra. Julsko usklađivanje penzija do sada se nije moglo izračunati, ali je Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske objavio i posljednji potrebni podatak o prosječnoj plati za juli. Stopa julskog usklađivanja iznosi 6,46 posto, prema izračunu na dvije decimale, a sličan izračun ranije je ponudila i Hrvatska stranka penzionera dok još nisu bili poznati svi podaci.

Prema izračunu Hrvatske stranke penzionera, stopa usklađivanja bila je viša za 0,24 posto, međutim prosječna plata koja je posljednjih mjeseci kontinuirano rasla, u junu je bila manja za sedam eura nego u maju, što je donekle uticalo na konačnu stopu. Penzioneri bi uvećane penzije trebali dobiti u septembru uz isplatu za august, s tim da će im tom prilikom biti isplaćena i razlika penzije za juli. Ako Upravni odbor Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje donese odluku da povećanje iznosi 6,46 posto, penzija od 300 eura porast će za 19,39 eura, dok će ona od 400 eura iznositi 425 eura.

Koliko će iznositi uvećane penzije

Navedeno usklađivanje penziju od 500 eura podiže na 532 eura, a onu od 600 eura na 638 eura. Penzioneri koji primaju 800 eura penzije dobit će povećanje od 51 euro, dok će oni s penzijom od 1000 eura ubuduće primati 1065 eura. Osim ovog ljetnog usklađivanja, penzije u Republici Hrvatskoj usklađuju se i u januaru.

Najveći broj inostranih penzija u Hrvatskoj ide u BiH i Srbiju

Inače, prema zvaničnim podacima Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje (HZMO), najveći broj inozemnih penzija iz Hrvatske ide u BiH i Srbiju. Hrvatski zavod za penzijsko osiguranje prošle godine isplatio je manje inozemnih penzija nego prethodne godine. Radi se o smanjenju od oko 8000 penzija koje idu izvan zemlje.

Najviše inozemnih penzija odlazi u BiH i Srbiju, tačnije oko 129.000. Na trećem mjestu je Njemačka, a nakon nje najviše hrvatskih penzija ide u Sloveniju i Australiju, prenosi mirovina.hr. Hrvatska ukupno isplaćuje 177.158 inozemnih penzija, prema podacima Zavoda za penzijsko osiguranje. Prošle godine isplaćene su inozemne penzije u ukupnoj vrijednosti od 438.933.708,44 eura. Godinu ranije isplaćeno je 185.227 inozemnih penzija u 50 zemalja, što je oko 8000 više.

Isplate u inostranstvu

Tokom 2022. godine isplaćeno ih je 173.728, što je bilo manje nego prošle godine. Najveći broj inozemnih penzija odlazi u BiH, tačnije 67.263, te u Srbiju, ukupno 61.757. Tako se najveći iznos isplaćuje upravo u ove dvije zemlje. U BiH ide više od 192 miliona eura (374,4 miliona KM), što nije daleko od polovine ukupnog iznosa isplaćenih inozemnih penzija.

Hrvatska penzionerima u Srbiji isplaćuje više od 158 miliona eura. Ove dvije zemlje od ukupnog broja inozemnih penzija čine oko 129.000, dok ih je 2023. godine bilo oko 126.000. Njemačka se nalazi na trećem mjestu po brojnosti, a tamo su prošle godine isplaćene ukupno 14.743 inozemne penzije u vrijednosti većoj od 20 miliona eura.