Trgovine u FBiH će ipak moći raditi nedjeljom, uz jedan uslov

Amir Hasičević, ministar trgovine u Vladi Federacije BiH, naveo je da neradna nedjelja definitivno ostaje na snazi, ali da će se raditi na tome da malim trgovinama i granapima bude omogućen rad, uz uslov da rade vlasnici ili članovi njihovih porodica.

Inače, zadnji podaci Poreske uprave FBiH su pokazali da je broj zaposlenih u ovom entitetu pao za više od 2.000, tačnije 2.037.

Kako se navodi u ovim podacima, broj zaposlenih 31. jula ove godine je bio 545.018, dok je krajem juna taj iznos bio 547.055.

Pretpostavlja se da je uzrok manjeg broja radnika u Federaciji BiH uvođenje neradne nedjelje.

Podsjećamo, izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH kojim se uvela neradna nedjelja su na snazi od kraja oktobra prošle godine.

Neće se ukidati radna nedjelja

Hasičević je federalnim medijima kazao da neće ukinuti neradnu nedjelju.

“Razgovarali smo sa socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatom. Vidim, piše se kako je Federacija BiH u gubitku, spominju se cifre 55 miliona KM, a cijela zbrka je nastala zbog toga što se koriste različiti izvori prilikom analize podataka. Prema ukupnom fiskalnom prometu u Federaciji BiH, za prvih sedam mjeseci je veći za 2,5 milijardi KM, znači to je nekih 6,51 posto. Meni smeta što se neradna nedjelja baca na politički nivo, a ima socijalni karakter. Ovo je praksa koja je već dugo prisutna u Evropskoj uniji”, istakao je Hasičević.

Ipak, sa druge strane Admir Čavalić, ekonomista i predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, još od početka uvođenja neradne nedjelje krajem prošle godine upozoravao je da bi moglo doći do otkaza.

“Ovim potezom Vlada FBiH faktički priznaje grešku koju je napravila uvođenjem neradne nedjelje. Ovo je jedan od načina liberalizacije tog modela zabrane nedjeljom. Ono što će predstavljati problem jeste tehničke prirode i on će biti aktueliziran u septembru ili oktobru kada dođe ova izmjena zakona na red.

Naime, jedini instrument da se prati to da li vlasnik ili član porodice radi nedjeljom jeste fiskalna kasa, odnosno ko je zadužio kasu. Pošto nismo uveli neradnu nedjelju preko Ministarstva rada i socijalne politike, već nakaradno preko Ministarstva trgovine, ovo u praksi znači da je fokus samo na tome da li radi prodajni objekat ili ne, a ne da li radnici unutra rade.

Ovo znači da će vlasnici samo morati zadužiti kasu, a niko ne može kazniti one radnike koji rade tu nedjelju na nekim drugim poslovima, na primjer da slažu rafe i slično. Znači, tržišni inspektori mogu samo kažnjavati prodajne objekte u kojima vlasnici ili članovi porodica ne rade”, objašnjava Čavalić za “Nezavisne novine“.

Doći će do popuštanja

Na pitanje šta nas očekuje u narednom periodu, odnosno da li će doći do dalje liberalizacije ovog zakona, Čavalić odgovara da će sigurno doći do popuštanja.

“I ova izmjena zakona će kreirati novi tržišni pritisak, prije svega za dragstore i vrlo vjerovatno će za nekoliko mjeseci doći do novih izmjena zakona o neradnoj nedjelji”, zaključio je Čavalić.