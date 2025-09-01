Servisne informacije: Sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika evidentirano je 1 lišenje slobode lica u alkoholisanom stanju.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 200 pregleda tokom vikenda, 5 terenskih intervencija i 2 kućne posjete, 1 pacijent prevezen je u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je 2 požar na stambenom objektu u mjestu Previle.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su dvije djevojčice i dva dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energioje. Z

bog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom sutra (utorak) na području Grada Srebrenika u naseljima: Jošak, Dežići, Špionica Srednja, Tutnjevac, Cerik, Vrela,Šestići, Špionica Centar, Špionica Polja, Ormanica, Huremi, Mustafići i Zubovo Brdo u vremenu od 08:30 do 16:30 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i veoma topao dan s maksimalnom temperaturom od 28°C.