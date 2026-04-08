Dizel dosegao 3,62 KM po litri, benzin 2,84 KM

Prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 u srijedu je viša za 0,01 KM po litru u odnosu na 7. april, dok je prosječna cijena dizela porasla za 0,03 KM po litru u odnosu na dan ranije.

U januaru ove godine cijena dizela bila je 2,29 KM, a na današnji dan prosječna cijena iznosi 3,62 KM po litru. Cijena benzina u januaru bila je 2,32 KM, a trenutno iznosi 2,84 KM po litru, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine (FMT).

Cijena dizela od 28. februara do danas porasla je za 1,33 KM, a cijena benzina za 0,52 KM po litru. Od 1. aprila do danas cijena dizela viša je za 14 feninga, a cijena benzina za devet feninga po litru.

Ove razlike najčešće su rezultat primjene mjere ograničenja marže, jer se ranije nabavljene zalihe prodaju po starim cijenama, dok se nove nabavke formiraju u skladu s aktuelnim ulaznim troškovima.

Iz FMT-a podsjećaju da su na snazi mjere ograničenja marže na naftne derivate. Za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko propisana je maksimalna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, dok je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna marža u iznosu od 0,25 KM po litru.

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) obavlja redovne kontrole na tržištu naftnih derivata, a prijave građana predstavljaju važan doprinos efikasnijem nadzoru i zaštiti potrošača. Fokus inspekcijskog nadzora usmjeren je na kontrolu kalkulacija veleprodajnih i maloprodajnih cijena, odnosno na kontrolu formiranja cijena u skladu s propisanim mjerama neposredne kontrole.

Federalno ministarstvo trgovine poziva građane FBiH da koriste mobilnu aplikaciju FMToil, putem koje mogu u realnom vremenu pratiti cijene goriva na benzinskim pumpama širom Federacije.