Servisne informacije: Nova klizišta ugrožavaju stambene objekte i firmu, radovi na asfaltiranju parkinga, isklučenja struje…

CIVILNA ZAŠTITA – -Poplava u MZ Jasenica, poplavljen stambeni objekat,

-Rijeka Tinja je u MZ Potpeć, naselje Klisura otrgla obalnu utvrdu čime je ugroženo 15 stambenih objekata, kao i Firma “Jata Grup-Potpeć-Srebrenik”,

– Klizište u MZ Gornji Srebrenik, naselje Ravnuše klizište ugrožava stambeni objekat.

Klizište širih razmjera u mjestu Orlova Kisura, na koje CZ Grada Srebrenika već nekoliko mjeseca upozorava,još uvjek nije sanirano iako Federalni vodni inspektor svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine. izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje uklanjanja materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se normalizirao protok vode koritom rijeke Tinje a sve sa naznakom ODMAH.

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 80 pregleda, 6 terenskih intervencija i 1 kućna posjeta, 3 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala nije imala intervencija.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 09.04.2026. godine (četvrtak) na području Grada Srebrenika:

– u naselju Grabovci u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Tinja Polja u vremenu 12:15 do 15: 00 sati.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 14 beba, četiri djevojčice i 10 dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

Danas izvode radovi na asfaltiranju parkinga u blizini željezničke stanice u Srebreniku.,iz nadležne gradske službe mole gradjane za razumijevanje.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan dan sa vedrim nebom. Temperature će se kretati od 1°C u ranim jutarnjim satima do 13°C poslijepodne.