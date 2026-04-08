Promocijom odličnih učenika obilježen Dana Roma u TK

Priznanja i jednokratnu stipendiju dobio je na današnjoj svečanosti 51 učenik osnovnih i srednjih škola romske nacionalnosti za rezultate postignute u protekloj školskoj godini. Promociju je na Svjetski dan Roma organizovalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Udruženje građana „Evropski put Roma“ Tuzla a domaćin je bila OŠ „Mejdan“.

Čestitavši pripadnicima romske nacionalne manjine Svjetski dan Roma ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović je naglasio da obrazovne vlasti Tuzlanskog kantona sa više projekata podstiču Rome da se obrazuju.

„Obrazovanjem u srednjoj školi i na fakultetu Romi mogu dobiti priliku da učestvuju na tržištu rada a to je i jest naš primarni cilj da sticanjem određenih zvanja mogu da učestvuju na tržištu rada, da imaju zaposlenje i da na taj način osiguraju bolju egzistenciju sebi i svoju porodici“, rekao je ministar Omerović ovom prilikom.

Elma Čikarić učenica je sedmog razreda Osnovne škole „Mejdan“ i jedna od danas nagrađenih.

„ Ovo priznanje je rezultat mog truda, rada i podrške mojih nastavnika i roditelja. Ovo mi stvara veliku motivaciju da nastavim učiti i da postignem svoje ciljeve. Ponosna sam na sebe, ali i na školu i drugare. Želim poručiti svim učenicima da vjeruju u sebe da nikad ne odustaju“, kazala je Elma Čikarić naglasivši da se „uz rad i upornost svaki san može postići“.

Iz Mješovite srednje škole Gračanica danas je nagrađen i Rasim Muratović.

„Ovo mi mnogo znači zato što mislim da odličan uspjeh omogućava da upišem dalje školovanje, fakultet. Poručio bi svim Romima da se što više bore jer znanje je ono što će im najviše značiti u životu. Upisao sam automehaničarsku školu ali sam prošao s odličnim uspjehom i planiram upisati četvrtu godinu. Nakon toga mislim upisati fakultet za marketing, nešto u tom smjeru“, ponosno kaže Muratović.

Za novčane nagrade u visini od po 100 KM koje su danas podijeljene učenicima stručni saradnik za nacionalne manjine Mehmed Mujić naglašava da su motivacioni faktor i primjer drugoj djeci kako mogu da uče.

Prema riječima direktora Pedagoškog zavoda TK Izeta Numanovića u zadnjih 10 do 15 godina zabilježen je gotovo potpun obuhvat djece romske populacije u obrazovnom sistemu.

„Javnosti je poznato od prije 20 godina kako smo imali određene slučajeve društvene borbe kako integrisati tu djecu u redovan školski sistem. Danas je preko 680 učenika u osnovnim školama djece romske populacije obuhvaćeno obrazovanjem. Mi danas imamo djecu romske populacije u srednjim školama, imamo ih i na fakultetima i smatramo da u narednih nekoliko godina u potpunosti treba da bude integrirano pitanje obuhvata djece Roma u našem obrazovnom sistemu općenito“, mišljenja je direktor Numanović.

U povodu obilježavanja Dana Roma danas je uz pokroviteljstvo Ministarstva obrazovanja i nauke TK i Vlade Tuzlanskog kantona te UG „Evropski put Roma“ Tuzla organizovan okrugli sto sa temom „Obrazovanje Roma u Bosni i Hercegovini – izazovi i perspektive“. Bila je to prilika da predstavnici obrazovnih vlasti Tuzlanskog kantona, Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, nevladinih organizacija iz BiH te zemalja regiona razgovaraju o mogućnostima za bolji pristup obrazovanju Roma, perspektivama i rješenjima.

