Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka – medijska i online fundraising kampanja

Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka obilježava ovaj datum Svečanom akademijom zajedno sa izliječenom djecom i njihovim porodicama, donatorima, prijateljima i volonterima uz poruke nade, snage i zajedništva.

Istovremeno pokrećemo medijsku i online fundraising kampanju koja će trajati od 15.02. – 19.03.2026.

Prikupljena sredstva namijenjena su Interventnom medicinskom fondu, iz kojeg finansiramo terapije, suplemente, fizioterapije, operativne zahvate i druge hitne potrebe djece oboljele od raka.

“Ne sutra. Njima trebamo sada.

Sada.

Ne kada bude lakše.

Ne kada bude „pravo vrijeme“. Oni nemaju luksuz čekanja. Mi imamo izbor da budemo tu danas”, poručuju iz Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka”.