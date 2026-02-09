FMRSP: Za januarske naknade roditeljima njegovateljima više od 3,4 miliona KM

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je pustilo naloge za isplatu naknada roditeljima njegovateljima za januar 2026. godine u ukupnom iznosu od 3.431.111,71 KM.

Iz Ministarstva navode da je mjesečna naknada za roditelje njegovatelje povećana sa 619 KM na 1.027 KM za šta je u 2026. godini planirano 59 miliona KM, a što je 41,5 miliona KM više u odnosu na 2022. godinu. Na ovaj način se potvrđuje dugoročna opredijeljenost za podršku roditeljima i starateljima koji brinu o svojim bližnjima sa najtežim oblicima invaliditeta.

– Paralelno s povećanjem finansijskih izdvajanja, kroz izmjene i dopune Zakona o roditeljima njegovateljima unapređuje se i normativni okvir. Izmjenama se ujednačava pojam i status roditelja njegovatelja, proširuje krug srodnika koji mogu ostvariti ovo pravo, izjednačavaju prava bračnih i vanbračnih partnera, te uklanja diskriminacija po osnovu uzroka invaliditeta – navode iz Ministarstva.

Izmjenama Zakona se omogućava i zadržavanje statusa roditelja njegovatelja za roditelje čija djeca pohađaju predškolske i obrazovne ustanove, bez obzira na broj sati provedenih u ustanovi, pojednostavljuje se medicinsko vještačenje, te uspostavlja jedinstvena elektronska baza podataka radi veće transparentnosti i efikasnosti u isplatama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.