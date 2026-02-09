CIK BiH: Utvrđeni rezultati ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj 12. (hitnoj) sjednici donijela Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata ponovnih prijevremenih izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica.

Nakon utvrđivanja i objavljivanja rezultata ponovnih prijevremenih izbora Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine može se podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića u roku od 72 sata od dana utvrđivanja i objavljivanja rezultata ponovnih prijevremenih izbora, na način, u formi i pod uslovima kako je propisano odredbama člana 5.30 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kao i prigovor na tačnost objavljenih rezultata izbora.

Zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića i prigovor na objavljene rezultate ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, podnosi se putem faks aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na e-mail adresu kontakt@izbori.ba ili neposredno u sjedištu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Ulica Danijela Ozme broj 7, Sarajevo.

Odluka o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata ponovnih prijevremenih izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica objavit će se 09.02.2026. gоdine u 15:00 sati, na Internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba , i smatrat će se da je danom objavljivanja ista dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu a protiv iste se putem Centralne izborne komisije BiH može podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda Bosne i Hercegovine u roku od dva dana od dana objavljivanja odluke.

Utvrđeni rezultati će biti objavljeni danas u 15:00 sati na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba .