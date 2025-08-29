Dobra vijest iz Ryanaira: Putnici će moći unijeti veću ručnu torbu

Irska niskobudžetna avio-kompanija Ryanair objavila je da će njeni putnici počev od sljedećeg mjeseca moći da nose veću besplatnu ručnu torbu koja staje ispod sjedišta.

U ovom trenutku, putnici mogu da ponesu torbu maksimalnih dimenzija 40x25x20 centimetara, a nova granica će biti povećana na 40x30x20 centimetara, prenosi Tanjug.

Maksimalna veličina torbe će biti povećana za 20 odsto, odnosno za pet centimetara, što znači dodatna četiri litra prostora.

Kako se navodi, nova pravila važiće za sve putnike, bilo da putuju samo sa ručnom prtljagom ili sa dvije torbe.

Promjena je uslijedila nakon odluke Evropske unije da putnici imaju pravo na jednu besplatnu torbu minimalnih dimenzija 40x30x15 centimetara na svakom letu.

Rajaner je saopštio da će nova pravila biti uskoro primjenjena na svim aerodromima. Do tada, putnicima se preporučuje da poštuju trenutnu maksimalnu veličinu torbe od 40x25x20 cm.

Cilj promjene je da standardizuje veličinu besplatnog prtljaga, što će putnicima omogućiti da kupe jednu torbu koja može da se koristi na svim evropskim letovima.