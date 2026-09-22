Na autobuskoj stanici u Živinicama povrijeđene tri osobe

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na autobuskoj stanici u Živinicama povrijeđena su tri pješaka, od kojih su dvije osobe upućene na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Nesreća se dogodila danas oko 12:50 sati u Željezničkoj ulici u Živinicama.

Policijski službenici Policijske uprave Živinice poduzimaju potrebne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nesreće.

Za sada nije poznato zbog čega je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom i udario u objekat stanice.